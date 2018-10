Presidente do Santos promete ‘nova’ Vila Belmiro: “Promessa de escoteiro”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, promete para breve um retrofit na Vila Belmiro – termo utilizado principalmente em engenharia para designar o processo de modernização de algo considerado ultrapassado.

Em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira, Peres fez uma “promessa de escoteiro”, citou valores e pediu ajuda para a ampla reforma.

“E estamos vendo a possibilidade, não é projeto PowerPoint, de verdade sobre o retrofit na Vila Belmiro. Acontecerá em breve, temos um pré-projeto. Palavra de escoteiro! Vou lutar por isso até o último dia da gestão, até se eu não estiver. Queremos show, comodidade, refeições… Se fizermos um novo (estádio), gastaremos R$ 600 ou R$ 700 milhões. Retrofit varia entre R$ 160 e R$ 190 milhões. Vamos reunir os conselheiros para termos um plano, um estádio aprovado por vocês. Vocês entram na história pelo retrofit, unindo forças. Vai ficar lindo. Aumentará arrecadação com tudo novo, assentos, cinema, shopping e centro administrativo. Shows… Fará a cidade virar. Queremos você na comissão (Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo) para termos algo na mão, fazer juntos, uma maquete digital, o projeto… Cabe a nós fazer esse efeito laranja em oito pedaços, setores diferentes para empresas… A Vila Belmiro é nossa meca e merece algo mais moderno. Real Madrid também está fazendo retrofit. Queremos a participação de vocês para conseguirmos!”, disse o presidente.

O “projeto em PowerPoint” foi uma provocação ao ex-presidente Modesto Roma. A ideia de parceria com a Portuguesa Santista e o Clube Atlético Portuários foi anunciada no fim de 2016 e não saiu do papel.

A Vila Belmiro abriga hoje cerca de 16.500 torcedores. Há uma reforma em andamento para trazer de volta o efeito “alçapão”. A estreia de um novo setor será diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

