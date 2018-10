Santos prevê inauguração de novo setor da Vila contra o Fluminense

O Santos prevê a inauguração da nova arquibancada da Vila Belmiro na partida contra o Fluminense, no dia 27, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A reforma da área em que estavam os camarotes térreos – atrás do gol oposto ao placar eletrônico -, está adiantada. Faltam acabamentos finais e algumas adesivagens para a entrega do setor.

Com a mudança, o Peixe poderá aumentar a capacidade do estádio em cerca de 300 lugares, com preços acessíveis pela falta de cadeiras. Os últimos jogos tiveram 11.500 ingressos disponíveis no total, além dos 4.500 lugares para proprietários de cativas.

Além da rentabilidade, o alvinegro prevê um maior efeito de “alçapão” na Vila Belmiro. A torcida estará mais perto dos jogadores. Antes, o clube diminuiu a altura dos vidros em frente aos assentos laterais e sacou o de trás do gol do placar.