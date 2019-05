Presidente do Santos nega encontro com empresário, mas é confrontado com foto no Conselho

O presidente do Santos, José Carlos Peres, foi surpreendido pelo conselheiro Clovis Cimino durante reunião na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

Peres respondeu algumas perguntas de “sim ou “não”, antes do conselheiro provar com uma foto. Todas as respostas foram “não”. As perguntas foram as seguintes:

Renato Duprat colabora com a gestão?

Renato Duprat se reúne com membros do Comitê de Gestão?

Renato Duprat fez negociações no mandato?

Renato Duprat participou da negociação por Cueva?

O senhor viu Renato Duprat nos últimos quatro ou cinco meses?

Essa é a foto. Peres, Renato Duprat e Cueva. Presidente disse que só havia visto o empresário na Federação Paulista #GazetaPeixe pic.twitter.com/ZXlEKqCb8H — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 28 de maio de 2019

Na sequência, o conselheiro mostrou uma foto de um encontro em hotel em São Paulo, quando o presidente Peres, o empresário Renato Duprat e o próprio Cueva se reuniram. A resposta do presidente foi: “Você é fofoqueiro, hein?”, sem confirmar ou recusar.

Renato Duprat foi parceiro do Santos nas gestões de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e Odilio Rodrigues. Ele intermediou a parceria com a Doyen e se tornou “persona non grata” no Peixe.