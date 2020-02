Presidente do Santos lamenta saída de Cueva e vê “falta de vontade” em Bryan Ruiz

O presidente do Santos, José Carlos Peres, lamentou a saída forçada de Christian Cueva rumo ao Pachuca (MEX). O caso será resolvido na FIFA.

Cueva se apresentou ao Pachuca sem o aval do Peixe. A federação internacional do futebol aceitou o registro forçado, mas o Alvinegro espera ser indenizado.

O peruano estava emprestado ao Santos até o fim de janeiro pelo Krasnodar (RUS). No contrato, o Peixe havia se comprometido a pagar R$ 23 milhões em parcelas numa cláusula obrigatória de compra.

“Cueva se apresentou no Pachuca, não havia motivo para isso. Como não ficou na lista do Campeonato Paulista, achou que deveria debandar. Existe uma legislação, foi sem avisar. FIFA decidiu dar o registro forçado, mas com o compromisso do Pachuca indenizar o clube. Existe uma multa de 100 milhões de euros, além do que pagaremos pelos direitos dele junto ao Krasnodar”, explicou Peres, em evento na Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira.

O presidente santista também comentou sobre a situação de Bryan Ruiz. Como publicado pela Gazeta Esportiva, o costarriquenho pede alto para rescindir.

“Bryan Ruiz tem contrato por mais 10 meses, conversamos desde o ano passado pela rescisão. Jogadores hoje têm ao lado deles direitos que o trabalhador normal não tem. Trabalhador normal tem aviso prévio, 40% do fundo de garantia e substitui. Além dos 40%, aviso prévio e contrato até o fim. É um absurdo. Isso precisa ser corrigido no clube-empresa. É preciso ter os direitos da CLT. É impossível suportar isso”, afirmou.

“É uma questão do próprio técnico. Se eu tivesse o poder, falaria para dar uma chance. Ele tem que voltar a jogar, tem que querer. É paradão, não conversa, não fala. Não sinto, infelizmente (vontade dele voltar a jogar)”, concluiu.

