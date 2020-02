Veja quanto Bryan Ruiz pede para rescindir o contrato com o Santos

O Santos negocia, há mais de um ano, a rescisão do contrato de Bryan Ruiz, válido até 31 de dezembro de 2019. E a novela parece longe do fim.

O Peixe deve salários para Bryan e o meia quer esse débito, além de 75% dos valores referentes ao restante do vínculo, com 50% à vista.

Sem contar Christian Cueva, agora no Pachuca (MEX), Bryan Ruiz recebe o maior salário do elenco. 75% equivale a cerca de R$ 6 milhões.

Contratado com status de estrela, Bryan passou longe de se firmar no Alvinegro e agora treina no time B. Aos 34 anos, ele deixou de ser convocado pela seleção da Costa Rica.

