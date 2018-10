Santos tenta comprar percentual de Pituca, mas vê renovação travada

O Santos prevê dificuldade para renovar o contrato de Diego Pituca. O acordo vale até 2021, mas a multa rescisória de R$ 8 milhões abre a possibilidade do Peixe perdê-lo.

As negociações pelo novo contrato até 2023, com aumento salarial e da multa, não avançaram nas últimas semanas. O Alvinegro tem 50% dos direitos econômicos do jogador e tem interesse em comprar o restante – possibilidade vista com maus olhos por seus representantes. Há outros clubes do Brasil interessados.

“Pituca nós temos 50% só. O que não foi grande vantagem pois se valorizou e teremos problema para renovar, com um baita salário”, disse o presidente José Carlos Peres.

Pituca foi contratado em junho de 2017, ainda na gestão do ex-presidente Modesto Roma. Um empresário emprestou a quantia suficiente para a compra à época. O atleta foi indicado pelo técnico Kleiton Lima, então no time B, e aprovado pelo ex-treinador Dorival Júnior.

Diego Pituca foi promovido ao elenco profissional pelo ex-técnico Jair Ventura em janeiro. São 34 partidas na temporada, com um gol e a polivalência confirmada em atuações como segundo volante (posição de origem), primeiro volante, meia e lateral-esquerdo.