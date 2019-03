Presidente do Santos explica Cueva fora da Copa do Brasil: “Norma do Sampaoli”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, explicou à Gazeta Esportiva a ausência de Cueva na lista de relacionados para a partida contra o América-RN, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Como antecipado pela reportagem, Cueva perdeu os dois treinamentos de terça-feira e avisou na segunda sobre problemas no voo do Peru para o Brasil. O meia trabalhou normalmente na quarta, mas mesmo assim não viajou para São Paulo.

“É norma do Sampaoli. Quando o jogador não participa integralmente do treino, independentemente da justificativa, não é relacionado para o jogo. Questão de justiça e devidamente apoiada por esta presidência”, disse o presidente, à Gazeta Esportiva.

Com histórico de indisciplina no São Paulo e seleção peruana, Cueva não havia “pisado na bola” nenhuma vez no Peixe até essa semana. O elenco teve dois dias de folga no Carnaval antes da reapresentação na terça.

“O jogador Cueva informou ao clube na última segunda-feira que devido a um atraso da sua aeronave perdeu a conexão para o Brasil, chegando apenas na terça-feira à tarde na cidade. Treinou em dois períodos nesta quarta normalmente”, disse o Santos, em nota oficial enviada à reportagem.

Ainda com a confiança de Jorge Sampaoli, Cueva deve ficar à disposição no clássico contra o Corinthians, domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Escalação diferente

Sem Cueva, Sampaoli esboçou o Santos com Diego Pituca na lateral esquerda, Jean Mota como volante e Soteldo na armação. Rodrygo ganhou chance na frente.

O Peixe não conta com Felipe Jonatan, que já disputou essa edição da Copa do Brasil pelo Ceará. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo estão perto do retorno, mas ainda não ficam à disposição.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Jean Mota, Carlos Sánchez e Soteldo; Rodrygo e Derlis González.

A decisão será em jogo único. Empate levaria a eliminatória para a disputa de pênaltis.

