Presidente do Santos diz que Veríssimo quer sair: “O clube manteria”

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos gostaria de manter Lucas Veríssimo, mas o zagueiro decidiu ser negociado com o futebol europeu nesta janela internacional de transferências.

Sem a chance de manter o defensor, o Peixe analisará as propostas recebidas junto ao executivo de futebol Ricardo Gomes. Lyon-FRA prometeu formalizar a oferta de 10 milhões de euros (R$ 44 mi) nos próximos dias.

“É difícil, teremos reunião para conversar de diversos temas. É um desejo dele, o clube manteria, agora com o clube mais equilibrado. O nosso desejo é manter, mas temos que ver o lado do jogador. Ele acha que é momento de sair. Existem algumas propostas, mas agora o Ricardo Gomes será consultado. Atrasamos um pouco a venda até para ouvi-lo. Temos Luiz Felipe, Gustavo Henrique e vários outros. Na defesa estamos bem servidos. E existe uma linha de produção com três bons zagueiros da base. Tudo será analisado, mas não vamos bloquear o desejo dele. Jogadores estão saindo com 15, 16, 17 anos. É difícil segurar. Ele mostrou que é um grande zagueiro. Todos estão querendo”, explicou o presidente.

O alvinegro já avisou que aceita a oferta se ficar com 9 milhões de euros (R$ 38,7) pelos 80% dos direitos econômicos de direito. Dessa forma, o zagueiro (com 10%) e os empresários Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio (com 5% cada) teriam que dividir o € 1 milhão restante.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Lucas Veríssimo tem contrato até 30 de junho de 2022 e vê a transferência para a Europa com bons olhos. Em 2017, o zagueiro esteve na mira do Stuttgart-ALE, Saint-Éttiene-FRA e ainda foi observado in loco por funcionários da Juventus-ITA.