Presidente do Santos diz que só Soteldo e “talvez Gabigol” decidem jogos na América do Sul

O presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que Yeferson Soteldo, e talvez Gabigol, são os únicos que decidem jogos no futebol sul-americano.

E esse foi um dos motivos para o Peixe resistir ao interesse do Atlético-MG e renovar até 2023 com o camisa 10.

“O único que chegou (proposta) oficial foi o Soteldo, mas nem perto do que queremos. Ele tem cotação grande na Europa, e foi generoso com o clube. Mesmo pressionado, resistiu, preferiu ficar. Tem comunicação grande com a torcida. Cá entre nós, jogador que decide jogo no futebol sul-americano é o Soteldo. Não consigo enxergar outro que decide de fato. Talvez Gabigol no Flamengo e tal, mas Soteldo faz diferença grande. Tanto que no Santos x Flamengo (última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019) todo mundo viu o que aconteceu. Quem estava se sobressaindo se escondeu e outros apareceram, como Soteldo e Sánchez”, disse Peres, à ESPN.

O Santos não descarta vender Soteldo por um grande valor, mas tenta mantê-lo até o fim do ano. O venezuelano pretende sair em 2021 e sonha com o Manchester United, da Inglaterra.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com