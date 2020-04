Soteldo prevê saída do Santos no fim do ano e diz que faria contrato vitalício com o Manchester United

O torcedor do Santos tem que aproveitar ao máximo seu camisa 10 enquanto há tempo. Yeferson Soteldo imagina a saída do Peixe no fim do ano.

Cotado em diversos clubes nos últimos meses, Soteldo quer atuar na Europa – mais precisamente no Manchester United, da Inglaterra.

“Não gosto de rumores, tenho minha família toda na Venezuela. Presidente (José Carlos Peres) disse algumas coisas sem sentido, que diga a mim ou ao Sebastián (Cano, seu empresário)… Quero terminar essa etapa no Santos até dezembro, ganhar a Libertadores e o que for possível e depois dar outro passo. Sempre sonhei em jogar no Manchester United, sonho segue intacto. São muitos passos para chegar, mas sinto que posso. Quero ir para a Europa, mas não para ir e voltar. Quero ir e seguir minha carreira com êxito maior. Sinto que estou preparado e tenho que esperar o momento certo para fazer”, disse Soteldo, ao podcast “El Drink Team”.

“Sigo Cristiano Ronaldo desde criança, o via no Manchester United e por isso meu amor e desejo de jogar no Old Trafford. Escolheria fácil (o Manchester contra qualquer equipe do mundo, incluindo Barcelona e Real Madrid). Eu faria um contrato vitalício”, completou.