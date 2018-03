Presidente do Santos diz que não tem ‘paixão’ por Pacaembu e cogita Morumbi

A “briga” entre Vila Belmiro e Pacaembu, antiga no Santos, ganhou novos episódios na gestão de José Carlos Peres, adepto da metade dos jogos em cada estádio. E o assunto pode render um novo componente no futuro: o Morumbi.

Peres diz que estuda os motivos da falta de público no Pacaembu, afirma que o Peixe não está apaixonado pela casa em São Paulo e cogita o espaço são-paulino para mandar jogos.

“Vila Belmiro é nossa meca, sou apaixonado. Ninguém está levando o Santos para São Paulo. Sobem milhares e milhares de carros de pessoas de Santos trabalhando em São Paulo. Se sobem, não estão abandonando Santos… Nós arrecadamos dinheiro, ganhamos em aumento de torcida. Sem essa divisão de São Paulo e Santos! São 80 quilômetros e uma torcida só. Santos tem o maior potencial de crescimento no Pacaembu e precisamos entender o motivo dos santistas não irem ao estádio (Vila Belmiro). Banheiros e cadeiras não limpas? Falta de conforto? É hospitalidade e temos que entender. Conto com Santos para lotar e mostrar para São Paulo como que se faz. Tenho um estudo desde 1965 e foi raro colocar mais de 10 mil na Vila. Colocamos final com 65 mil no Morumbi. Ninguém tem paixão pelo Pacaembu. Podemos lotar o Morumbi também se tiver uma final. Não sei a quem essa divisão interessa. Há uma paixão que nos une. Temos que dar as mãos”, recomendou o presidente, antes de desabafar.

“Não aguento mais saber que o Santos é o antepenúltimo em arrecadação. Temos que mudar essa história. Não tem São Paulo e Santos. Chega dessa história”, completou.

A média de público do Santos no Pacaembu em 2018 é de 20.238. Na Vila Belmiro, é 5.677. Na última partida, contra o Palmeiras, em São Paulo, o Peixe lucrou pouco mais de R$ 300 mil.