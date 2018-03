Santos lamenta bilheteria de clássico no Pacaembu; veja o lucro

O Santos lucrou R$ 308.847,04 com a bilheteria do clássico com o Palmeiras, no último sábado, no Pacaembu, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Com 16.916 pagantes e 19.546 presentes, a arrecadação foi de R$ 723.270,00.

Os números decepcionaram a diretoria do Peixe. É verdade que o clube teve menos de dois dias para vendas após a definição dos duelos da semifinal, mas a expectativa era por, no mínimo, 20 mil pagantes em São Paulo.

O maior público do alvinegro em 2018 foi contra o Corinthians, pela primeira fase do Paulistão, no Pacaembu, no dia 4 de março: 34.448 compraram ingressos, com renda bruta de R$ 1.052.220,00.