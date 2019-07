Presidente do Santos diz que está vendendo Vecchio: “Troca de documentos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que está no processo de venda de Vecchio para o “mundo árabe”. Há negociação avançada com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, como antecipou a Gazeta Esportiva.

“Vecchio já foi vendido. Deve ir mesmo para o mundo árabe. Tinha dois clubes na parada. Está na troca de documentos”, disse o presidente, nesta quarta-feira.

O meia estava emprestado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e tem contrato até 31 de dezembro de 2019. Dessa forma, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de julho para sair de graça, porém, só atuaria na Arábia no segundo semestre com a anuência do Alvinegro, que exige compensação financeira.

Vecchio tem 30 anos. O meio-campista argentino foi contratado em 2016 e não se firmou no elenco. Em declaração recente, ele revelou o desejo de retornar ao Unión Española, do Chile.

