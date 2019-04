Com futuro incerto no Santos, Vecchio promete voltar ao Chile

Emiliano Vecchio, do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, tem futuro incerto no Santos a partir do segundo semestre.

O argentino é titular e está emprestado até junho, mas, até o momento não foi procurado pelo seu atual clube para permanecer e nem teve um parecer do Peixe. O valor de compra está fixado em 2 milhões de euros (R$ 8,9 mi)

Enquanto isso, Vecchio, por meio de uma de suas redes sociais, prometeu voltar ao Unión Española, do Chile, onde fez sucesso em 2012.

“Sempre no meu coração Unión Española. Obrigado, craque. Já voltarei, prometo”, disse Vecchio, a um seguidor.

Vecchio tem 30 anos e dificilmente terá espaço no Peixe de Jorge Sampaoli por causa do limite de cinco estrangeiros. O meio-campista chegou em maio de 2016 e disputou 42 jogos pelo Alvinegro, sem se firmar como titular.