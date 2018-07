Presidente do Santos diz que admiração por Cuca triplicou após preleção

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ficou encantado com o encontro de Cuca com o elenco, diretores e funcionários. O técnico teve uma longa conversa antes de comandar o primeiro treino na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

“Hoje é um dia especial para todos nós. Tivemos um hiato de alguns dias para escolher o treinador. E nós optamos por um treinador vencedor, que tem um carisma muito forte no Santos, foi nosso atleta, é muito querido na cidade e em São Paulo, com nome forte no Brasil, e vencedor. Repetindo: é vencedor. Santos está muito feliz por ter conquistado o sim do nosso novo treinador. Só agradecimento por ele ter na negociação facilitado para nós, vem bastante motivado. Acabamos de assistir uma preleção e eu fiquei bastante impressionado. Parabéns, viu? Se eu tinha admiração, agora tenho o triplo. Falei que a casa era dele, fui levar no restaurante e ele sabia. Conhece cada pontinho do CT”, disse José Carlos Peres, na apresentação de Cuca.

Em campo, Cuca fechou o trabalho para a imprensa e contou com Rodrygo, recuperado de trauma no tornozelo esquerdo, sofrido no fim da derrota por 1 a 0 para o América-MG, no último domingo, na Vila Belmiro. O zagueiro Lucas Veríssimo (lombalgia) e Eduardo Sasha (lesão muscular na coxa esquerda) são desfalques certos.

Uma provável escalação, com a maior dúvida na armação, é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Renato (Jean Mota ou Léo Cittadini) e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.