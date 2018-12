Presidente do Santos descarta saída de Bruno Henrique

O presidente do Santos, José Carlos Peres, descarta a saída de Bruno Henrique. O atacante está na mira do Cruzeiro e do Flamengo para 2019.

“Sampaoli não abre mão do Bruno Henrique, embora com algumas equipes interessadas. Cruzeiro e Flamengo são os maiores candidatos. Nós vamos atendê-lo e ele fica conosco”, disse Peres, à Rádio 98.

Peres ainda falou sobre “melhorar a situação” do camisa 10, provavelmente com aumento salarial. O contrato atual vai até janeiro de 2021.

“Esperamos acertar com Bruno a situação, melhorar…”, completou o presidente.

Bruno Henrique via com bons olhos a saída para Cruzeiro ou Flamengo por causa da disputa da Libertadores da América. A Raposa ainda tinha o diferencial da proximidade da família do atleta em Belo Horizonte.