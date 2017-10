Presidente do Gamba Osaka revela negociação com Levir Culpi, do Santos

A permanência de Levir Culpi no Santos em 2018 é uma incógnita. Além do presidente Modesto Roma ainda não ter oferecido uma proposta de renovação contratual, o próprio técnico também não sabe se aceitará ficar no Peixe na próxima temporada.

O mandatário do Gamba Osaka, do Japão, Takashi Yamanouchi, diz que negocia a contratação de Levir. O contrato do treinador com o Alvinegro da Vila vai até 31 de dezembro.

“Quero decidir isso (escolha de técnico) neste mês. Estamos negociando com ele (Levir Culpi). Ele tem contrato com o Santos e teria que pagar uma multa, é uma situação abrangente, ele quer trabalhar no Japão”, disse o dirigente japonês.

O comandante santista negou qualquer contato do Gamba Osaka. Porém, no último dia 25 de setembro, após a vitória do Peixe por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro, Levir foi questionado sobre o suposto interesse time japonês e respondeu com bom humor.

“Falando sério? Estou indo já. Não tem nada, mas estou feliz em saber. É motivo de alegria, o Japão é um país maravilhoso e aprendi muito lá. Alguém até falou que eu estava desatualizado porque fiquei sete anos lá. É um completo equívoco. Fui lá para aprender futebol e não ensinar. Tudo funciona melhor lá. Seria um prazer voltar para o Japão, mas não tem nada. Não sei de onde surgiu isso”, afirmou.