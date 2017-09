Modesto inicia planejamento do Santos para 2018 e promete ‘notícias boas’

Após a traumática eliminação da Taça Libertadores, na última quarta-feira, o Santos já ‘virou a página’ e começou o planejamento para a próxima temporada. O presidente Modesto Roma Júnior, inclusive, prometeu ao torcedor boas notícias em breve.

“Independente do Santos não ter sido campeão da Libertadores, era o objetivo, claro, mas o planejamento para 2018 precisa existir. Não dá para esperar a definição do dia 9 de dezembro (eleições presidenciais do clube) para fazer o planejamento. Ele está em curso. Tanto o estratégico, que está sendo implantado, quanto o da temporada de 18, que está em pleno desenvolvimento. O torcedor vai ter notícias em breve para ficar muito, muito muito feliz”, afirmou o mandatário, sem ser específico.

Para o restante da temporada, Modesto pediu para o elenco esquecer a Libertadores para subir no Brasileirão, no qual o Peixe está em 3º. Além disso, o presidente também não garantiu a permanência de Levir Culpi em 2018.

“Foco total no Brasileiro. Infelizmente estamos fora da Libertadores, a gente sabe que foi um golpe duro, todos nós estamos sofrendo com isso. Mas o futebol é isso, o grande diferencial é a imprevisibilidade. Saímos com uma derrota? Saímos, mas é assim que se sai. Agora é foco total no Brasileiro, temos essa missão a cumprir e ano que vem é mais Libertadores, Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos em frente, estamos foçados agora em ultrapassar o Grêmio e chegar no Corinthians”.

“O Levir tem contrato até o final do ano. Vamos ver, conversar se vamos continuar ou não”, concluiu.