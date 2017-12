Por dois votos, Teixeira é eleito presidente do Conselho do Santos

Ex-mandatário do clube, Marcelo Teixeira está de volta ao Santos. Agora, como presidente do Conselho Deliberativo. Na noite dessa segunda-feira, Teixeira superou o concorrente Otávio Alves Adegas.

Diferentemente da eleição presidencial, dessa vez apenas conselheiros estavam aptos a votar, e Marcelo Teixeira venceu um dos pleitos mais disputados da história da instituição. Apenas dois votos separaram os candidatos. No fim, Teixeira venceu por 137 a 135.

Presidente do Peixe em duas oportunidades (de 1991 a 1993 e de 2000 a 2009), Marcelo Teixeira apoiou a candidatura de Modesto Roma Júnior nas duas últimas eleições para o principal cargo do clube.

“Não me considero oposição. Me considero um nome a serviço do Santos. O Peres e o Rollo são nossas crias, o Peres trabalhou conosco. Vamos ter um bom diálogo para assuntos a favor do Santos”, afirmou o novo presidente do Conselho.

Por outro lado, Otávio Alves Adegas, apesar de ter sido o nome escolhido pelo presidente recém-eleito, José Carlos Peres, e de ter Milton Teixeira Filho, justamente irmão de Marcelo, como seu vice, teve de amargar uma derrota dolorosa, já que esteve tão perto de superar um dos ícones da história recente de gestões do Alvinegro Praiano.

A mesa do Conselho Deliberativo do Santos no próximo triênio:

Marcelo Teixeira – Presidente

Matheus Guimarães Cury – 1º Vice-presidente

Luiz Simões Polaco Filho – 2º Vice-presidente

Daniel Nascimento Curi – 1º Secretário

Daniel Pereira Alves – 1º Secretário