Pituca vê facilidade com lateral de origem no Santos e alerta para jogo aéreo do Corinthians

Titular absoluto sob o comando de Jorge Sampaoli, Diego Pituca vê facilidade em voltar a ter um lateral-direito de origem no Santos contra o Corinthians neste sábado, às 17h (de Brasília), na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após atuações como “zagueiro/lateral”, Lucas Veríssimo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Pará treinou como titular ao longo da semana.

“Lucas Veríssimo tem feito bons jogos, mas não é a função dele. Lateral vai passar, é opção a mais para o extremo. Com lateral temos mais facilidade para chegar na área, achar o passe. Isso vai nos ajudar bastante”, disse Pituca, em entrevista coletiva.

O meio-campista também alertou para a força do Corinthians pelo alto. O Peixe fez atividades específicas para tentar neutralizar o Timão.

“Bola aérea é muito forte, tem o Gustavo, Gil, muito bons. Temos que prestar atenção nisso. São cinco jogos, sabemos como jogam, eles sabem da gente. Vai ser bacana para assistir, clássico, jogo pegado”, completou o volante.

O Santos é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, a três do Palmeiras e a 10 do Flamengo.

