Empresário confirma conversas com Cruzeiro e Corinthians por Pituca

Diego Pituca tem contrato com o Santos até maio de 2021, mas sua situação na Vila Belmiro ainda promete uma grande novela. O motivo: o jogador tem um dos salários mais baixos do elenco – já que veio do time B do Peixe – e ainda não entrou em acordo para um reajuste. Para completar, o empresário do atleta, Adalberto Almeida, confirmou a procura de dois gigantes do futebol brasileiro: Cruzeiro e Corinthians.

“Teve a procura do Corinthians e do Cruzeiro, mas avisei ambos que precisam entrar em acordo com o Santos. Por enquanto, o Diego (Pituca) é jogador do Santos”, afirmou o agente, durante jogo beneficente neste sábado do ex-volante Marcos Assunção, na cidade de Caieiras.

As informações iniciais apontam que Pituca rejeitou um aumento que triplicaria seu salário. As conversas com o Santos começaram no meio do ano, porém de forma tímida e, com a evolução do meio-campista na temporada, um pedido de valorização se tornou inevitável.

“Tivemos um primeiro contato no meio do ano, mas não chegamos a falar de uma proposta específica. Agora em novembro, o Peres (presidente do Peixe) veio com uma oferta que não condiz mais com a realidade. Ele falou que não ia pagar mais do que estava oferecendo e ainda chegaram outras propostas”, comentou Adalberto Almeida.

O empresário de Pituca chegou a falar que as negociações estavam encerradas. No entanto, o Santos ainda aguarda uma nova conversa com o agente para resolver a situação do atleta. Em contrapartida, aqueles que tiverem interesse podem desembolsar, para o mercado nacional, R$ 8 milhões, valor referente à multa rescisória.

“Ele vai continuar no Santos jogando com mesma raça, atuando normalmente. Ele pediu para ficar quieto, não quer confusão, quer jogar bola”, explicou Adalberto Almeida.