Pituca lamenta ausência da torcida, mas confia em classificação do Santos

Na noite desta terça-feira, dia 26, às 19h15 (de Brasília), o Santos irá decidir seu futuro na Copa Sul-Americana. Após empatar por 0 a 0 com o River Plate, do Uruguai, fora de casa, a equipe paulista jogará no Pacaembu pela primeira fase da competição.

Uma das principais peças do elenco santista, Diego Pituca projetou uma partida difícil, mas confia em um resultado positivo para seguir vivo no torneio.

“A gente fica um pouco apreensivo. Acho que estamos preparados. Fizemos um bom jogo contra o Palmeiras, agora é colocar em prática o que o Sampaoli está pedindo para sair classificado amanhã. Todo mundo tem que estar preparado”, afirmou, em entrevista para a Santos TV.

Apesar da confiança, o volante lamentou a ausência da torcida, mesmo atuando em casa. O Santos cumpre suspensão em função da punição na partida diante do Independiente, da Argentina, na Libertadores do ano passado. Parte dos torcedores do Peixe invadiu o gramado e entrou em confronto com a polícia. Assim, a Conmebol acabou impondo ao clube jogar de portões fechados por duas partidas em competições internacionais.

“É diferente, a gente vinha jogando com torcida. Temos que superar tudo isso dar o nosso melhor e conseguir a classificação”, comentou o atleta.

Por fim, o volante, que balançou as redes apenas uma vez no ano, pela Copa do Brasil, quer mais um tento. “Eu estou treinando para isso. Tomara que Deus me abençoe para que eu possa fazer um gol. Mas o mais importante é que o Santos saia vitorioso”, concluiu Diego Pituca.