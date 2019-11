Pituca homenageia esposa grávida e engrossa coro por Sampaoli

Responsável por encerrar a goleada sobre o Cruzeiro na noite de sábado, Diego Pituca homenageou a esposa, grávida de dois meses. Na saída do gramado da Vila Belmiro, o meio-campista ainda engrossou o coro em busca da continuidade do técnico Jorge Sampaoli no Santos.

Colocado no lugar do atacante Eduardo Sasha, Pituca marcou aos 44 minutos do segundo tempo. Após completar cruzamento feito por Evandro da direita, o meio-campista colocou a bola por baixo do uniforme e correu no rumo do camarote ocupado pela mulher para comemorar.

“Fico feliz de poder homenagear minha esposa, que está grávida de dois meses. Esse gol é para ela e nosso filho”, disse Pituca ao Premiere, ainda sem saber o sexo do bebê. “Vamos fazer o chá de revelação para sabermos se é homem ou mulher”, contou, animado.

Com Sampaoli com futuro incerto, a torcida alvinegra gritou por sua continuidade nas arquibancadas da Vila Belmiro. Questionado se apoia o movimento, Diego Pituca não hesitou. “Com certeza! Fica Sampaoli”, sorriu o meio-campista, ao falar sobre o comandante.

Com 68 pontos ganhos, o Santos dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, uma vez que supera o Palmeiras pelo número de vitórias, pelo menos temporariamente. De quebra, o clube alvinegro garante vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2020.

“O objetivo era ser campeão, mas, infelizmente, não vai dar mais. Mas conseguimos nosso segundo objetivo, que era a Libertadores. Temos que agradecer à torcida, que compareceu nessa chuva e nos apoiou. Agora, é descansar para o jogo importantíssimo de quinta-feira contra o Fortaleza”, declarou Pituca.