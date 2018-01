Perfil trabalhador de Jair Ventura chama a atenção no Santos

O presidente José Carlos Peres e os demais membros da diretoria do Santos estão muito satisfeitos com o início de trabalho do técnico Jair Ventura.

Além da metodologia de treinamentos e aceitação rápida do elenco, os dirigentes aprovam o perfil trabalhador do treinador, que praticamente não descansa nas primeiras semanas no clube.

Diferentemente do que ocorria com Levir Culpi e Elano, Jair ainda não deu folga para os atletas desde o dia 3 de janeiro. Os treinamentos são intensos e a preparação inclui conversas e vídeos individuais ou por setor. O treinador e a sua comissão técnica gostam de trabalhar com goleiros, zagueiros, laterais, volantes, meias e atacantes de forma específica.

Um exemplo que agradou os diretores foi a presença de Jair na partida do Santos contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Franca.

Depois de sete horas de viagem de ônibus na madrugada desta quinta-feira, após a vitória por 3 a 0 sobre o Linense, em Lins, Jair foi ao CT Rei Pelé no fim da manhã e logo fez novo deslocamento para o interior de São Paulo para acompanhar a base do alvinegro.

O elenco do Santos treinará na sexta-feira, sábado e domingo, no CT Rei Pelé, antes de enfrentar o Bragantino na segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.