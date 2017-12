Peres cita Zé Ricardo, Jair e Abel para técnicos, e convidará Modesto para CG

Zé Ricardo, Jair Ventura e Abel Braga são os treinadores que estão no radar de José Carlos Peres, novo presidente do Santos. Após a eleição deste sábado, onde desbancou o atual mandatário Modesto Roma Júnior, o empresário citou os nomes dos técnicos.

O mais elogiado por Peres foi o vascaíno, que tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2018. Zé Ricardo, inclusive, foi fundamental na campanha do Vasco no Brasileirão. A equipe carioca, cotada para o rebaixamento, terminou em sétima e classificada para a pré-Libertadores.

Além do possível comandante em 2018, o novo presidente santista, que faz parte da chapa ‘Somos Todos Santos’, pediu a união de todos os grupos pelos próximos três anos e não descarta convidar seus oponentes, inclusive Modesto Roma.

“Convido a todos para o governo. Queremos descansar amanhã, foi campanha dura, foi um stress enorme, foi tudo muito equilibrado, ataque na internet, muita agressão entre as chapas. Odir está estafado, precisa descansar. Começamos às 9h na FPF, e estamos aqui ainda. Trabalhamos bastante hoje. Na segunda, pretendemos iniciar a transição. Temos algumas tratativas, não gostaríamos de anunciar ninguém por enquanto. Vamos esperar segunda-feira”, disse José Carlos Peres.

O novo mandatário do alvinegro recebeu 1.851 votos, desbancando Modesto Roma Júnior, do grupo ‘Santos Gigante’, que recebeu 1.661, ficando empatado com Andres Rueda, da ‘Santástica União’.

Ao lado do seu vice Orlando Rollo, Peres comandará o Peixe até dezembro de 2020. Nabil Khaznadar, da ‘O Santos Que Queremos’, repetiu o pleito de 2014, terminando em último, com 495 votos.