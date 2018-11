Peres revela posições carentes para reforçar o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, quer ao menos quatro reforços para reforçar o elenco para a próxima temporada.

Peres acredita que, com a manutenção da maior parte do elenco e contratações importantes, o Peixe pode voltar a brigar por títulos.

“Vamos precisar de um lateral-esquerdo para revezar com o Dodô, um primeiro volante, um 10 ainda para junto com o Bryan Ruiz e um centroavante para ajudar o que está lá. E ainda temos alguns para subir da base, como os zagueiros Jackson Porozo e Gabriel Oliveira, que estão jogando muito bem na base”, disse o presidente, em entrevista na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

O presidente não citou, mas o Peixe também quer um zagueiro – Messias, do América-MG, é observado. Diego, do Flamengo, e Robinho, do Sivasspor-TUR, são sonhos de Peres.

O Santos negocia a permanência de Dodô, emprestado pela Sampdoria. Gabigol, cedido pela Internazionale, deve ser transferido para o futebol inglês – Everton e West Ham têm interesse.