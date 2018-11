Santos tem interesse em zagueiro do América-MG para 2019

O Santos tem interesse na contratação de Messias, zagueiro destaque do América-MG, para 2019. A defesa é o setor com menos opções no Peixe neste momento.

O Alvinegro tem três defensores no elenco: Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo – os dois últimos estão no departamento médico. Kaique Rocha, 17 anos, foi recém-promovido da equipe sub-17.

Messias tem 24 anos, 1,92 m de altura e contrato até 31 de dezembro de 2022. O acordo com o América foi renovado neste ano e a multa rescisória é de cerca de R$ 40 milhões.

O zagueiro tem 47 partidas na temporada, com um gol marcado. O América-MG, mesmo na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, sofreu 39 gols na competição, mesmo número do Atlético-MG, na sexta posição.