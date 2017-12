Peres quer a volta de Zeca ao Santos, mas fora do elenco: “Desrespeitou o clube”

Eleito presidente do Santos no último sábado, José Carlos Peres chegou a afirmar após o pleito que pretendia readmitir Zeca. Nesta terça-feira, porém, o novo mandatário disse que o lateral-esquerdo treinará separadamente se decidir voltar ao clube.

“O Zeca é patrimônio do clube. Dá para fazer um dinheiro nele. O Santos não pode perder uma receita dessa. Pretendemos a reintegração, mas não no elenco. Que venha para treinamento e participe de um possível negócio. Se isso não acontecer, será prejuízo para ele e, pior, para o Santos. O clube recorreu, encaminhamento é correto. Aqui existe uma tristeza de um jogador não respeitar a sua camisa. Santos tem que ser respeitado. Ele desrespeitou o clube. Se afastou, foi chamado, Modesto conversou com ele, e estava disposto a sair e vai pagar por isso. Existem leis. Ele é um patrimônio. Não vai sair de graça. Eu garanto”, afirmou Peres durante a reunião de transição com o atual mandatário Modesto Roma Júnior.

Zeca teve um pequeno triunfo na Justiça contra o alvinegro no início de dezembro. Após ter a quarta liminar negada, onde pedia a rescisão contratual com o Santos alegando falta de segurança e atrasos no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o jovem de 23 anos entrou com um habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho de Brasília solicitando o direito para trabalhar onde quiser.

Como a constituição prevê que uma pessoa pode exercer sua profissão onde bem entender, Zeca teve o pedido aceito e está livre para acertar com qualquer clube.

No habeas corpus, Zeca pede apenas o direito de trabalhar, não alegando que o alvinegro tem pendências salariais. Sendo assim, se o atleta acertar com algum clube, o Santos terá o direito de entrar na Justiça cobrando o pagamento da multa de 50 milhões de euros (R$ 190 milhões) de quem contratá-lo.

“Temos que fazer valer os direitos do Santos. Houve um investimento, Santos acreditou, fez ele aparecer. Jogou bem, teve contusão, voltou, não voltou em momento tão feliz da equipe, e nada justificava ele se afastar, mesmo com a revolta da torcida. O clube sempre em primeiro lugar”, concluiu Peres.