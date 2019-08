Peres e Sampaoli fazem “acordo de paz” após reunião em Santos

O presidente José Carlos Peres e o técnico Jorge Sampaoli se reuniram na última segunda-feira, em Santos, e fizeram um “acordo de paz”. O encontro foi intermediado pelo diretor de futebol Paulo Autuori. A informação foi antecipada pela Gazeta Esportiva.

A conversa teve como principal assunto a prioridade pela disputa do título brasileiro. Peres e Sampaoli combinaram de evitar expor assuntos internos na imprensa.

Na reunião do Comitê de Gestão, à noite, em São Paulo, o presidente afirmou que o papo com o treinador foi “excelente”. Pessoas ligadas ao argentino concordaram.

José Carlos Peres até falou da possibilidade de acompanhar a delegação na viagem para Belo Horizonte, onde o Peixe enfrentará o Cruzeiro no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro tem 32 pontos e ficou a três do Palmeiras depois da derrota no clássico para o São Paulo, no último sábado. O rival empatou com o Bahia e visita o Grêmio no fim de semana.