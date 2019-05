Peres conta ex-Vasco como reforço no Santos e elogia Lucas Braga

O presidente do Santos, José Carlos Peres, contou 11 reforços ao apresentar Uribe nesta quinta-feira. Explica-se: o mandatário conta Alan Cardoso, lateral-esquerdo ex-Vasco.

Durante a explicação, o presidente ainda foi lembrado sobre Lucas Braga, do Luverdense. O atacante se apresentará para a equipe de transição na próxima semana.

“Completamos 11 contratações. E com saída de Rodrygo, precisaremos de mais um extremo. Estamos alertas. Agora entramos num objetivo de fazer uma lista de negociáveis. Agora é venda. Fizemos só compra, agora só venda. Queremos menos estrangeiros. Sem mais empréstimos se pudermos, dividir salários e dar oportunidade é um investimento, mas atletas já passaram dessa fase. Liga americana, bem receptiva, clubes da Europa de Portugal interessados em parceria…”, disse o presidente, antes de explicar melhor a lista.

“Se somar o Alan, são 11. Dez + Alan que treina no sub-20 para voltar à boa forma. Teve bom desempenho no clube de origem (Vasco). Tem toda possibilidade de estar aqui. Lucas Braga também, destaque da Luverdense. Fizemos pré-contrato, passaremos a definitivo e estará à disposição. Rápido, jovem, dentro do perfil”, completou.

Para o elenco profissional, oficialmente, o Santos contratou 10 reforços em 2019: Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho e Uribe.

