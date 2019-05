Apresentado, Uribe fala em arrebentar no Santos, “o mais conhecido no mundo”

Apresentado como reforço no início da tarde desta quinta-feira, Fernando Uribe exaltou o Santos, “o brasileiro mais conhecido no mundo”.

O centroavante ainda se disse à disposição para estrear no domingo, contra o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Falta a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

“Santos é o time brasileiro mais conhecido no mundo pela história. É uma honra fazer parte. Ainda mais com a camisa 9. Meu desejo é fazer o melhor e fazer valer a camisa”, disse Uribe.

“Estou à disposição, consegui treinar. Vinha treinando na semana passada. Estou à disposição do corpo técnico. Sampaoli quem vai decidir. Estou pronto para jogar, com muita vontade de jogar e de ajudar o time”, completou.

Uribe ainda afirmou que deseja “arrebentar” pelo Santos e revelou apoio de Gabigol, seu ex-colega no Flamengo.

“Conheço um pouco mais. Ainda estou tentando falar, que é o principal problema quando chegamos no Brasil. Ainda aprendo, mas falando de futebol, me sinto bem. Quando tive oportunidade, me senti muito bem. Terminei fazendo gols, jogando bem. Agora estou em um bom momento. Quero arrebentar no Santos”, afirmou.

“Gabigol me falou do quão bom é a cidade, o time. Ajudou também para tomar uma decisão”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O acordo válido até junho de 2022. O Peixe deixará de receber cerca de R$ 5 milhões dos R$ 16 mi pendentes do Rubro-Negro por Bruno Henrique: anteriormente, estavam combinadas parcelas de R$ 4 milhões em junho e R$ 11 milhões em janeiro.

Uribe chegou em São Paulo na última quarta e foi aprovado em exames médicos no Hospital Sírio Libanês. À noite, ele esteve na Vila Belmiro, mas a falta de um documento do Flamengo atrasou o anúncio. O primeiro treinamento ocorreu na manhã desta quinta, no CT Rei Pelé.

Uribe estava na reserva do Flamengo e está na fase final de pequena lesão no tornozelo direito. O centroavante tem 31 anos, foi revelado Atlético Huila e passou por Girardot, Cortuluá, Deportivo Pereira, Once Caldas, Chievo, Atlético Nacional, Millonarios e Toluca antes de chegar ao Flamengo.