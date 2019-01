Peres admite seis estrangeiros no Santos, mas diz que Sampaoli prioriza brasileiros

O presidente do Santos, José Carlos Peres, admite ter seis estrangeiros no elenco do técnico Jorge Sampaoli – o limite de relacionados por partida é de cinco.

Peres acredita que é possível ter um “sobrando” diante das convocações para seleção e lesões ou suspensões. Sampaoli teria aprovado o número.

“Mesmo com seis, a opção pode ser de cinco num jogo. Depende. Tem um monte de fatores que podem fazer seis ser pouco ou muito. O que importa é ter boas opções no elenco”, disse Peres, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O Peixe tem, atualmente, cinco jogadores gringos no elenco: o zagueiro Fabián Noguera, os meias Carlos Sánchez e Yeferson Soteldo e os atacantes Derlis González e Copete. Do quinteto, Noguera e Copete sairão. Bryan Ruiz rescindirá amigavelmente.

Sampaoli quer brasileiros

De acordo com o presidente, o argentino prefere a chegada de brasileiros, mas o Santos vê melhores opções no mercado externo.

“Ele quer brasileiro, pede brasileiro toda hora. E fica mais difícil, pois não tem muitas opções no país”, concluiu Peres.