Patati chama a atenção em jogo-treino e assina contrato profissional no Santos

Weslley, mais conhecido como “Patati”, assinou contrato profissional com o Santos na última sexta-feira, logo depois de firmar acordo de formação. O meia-atacante de 16 anos já havia ficado feliz pelo vínculo de formação, formalizado em 16 de dezembro. E, dois dias depois, começava outro fato importante de sua carreira. Patati se destacou em jogo-treino pela equipe sub-17 contra o Atlético Roraimense, no CT Rei Pelé, e foi chamado para negociar contrato profissional e disputar a Copa Santiago, no Rio Grande do Sul, a partir da próxima segunda-feira. A tinta no papel ocorreu na última sexta e vale por três temporadas. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 455 mi). “É um sonho que está acontecendo muito rápido. Ainda nem acredito que estou assinando meu contrato profissional com o Santos, ao lado da minha mãe e das pessoas que acreditaram no meu potencial. Há seis meses, eu nunca tinha jogado em nenhum clube profissional. Eu só sonhava em jogar e ter uma oportunidade. Consegui ir bem nos treinos, conquistei meu espaço aqui no Santos e, e em poucos dias, assinei dois contratos. Estou muito feliz. Até então nunca havia assinado nada como jogador. Agora, quero evoluir muito aqui e chegar ao time profissional. Tem muito coisa pela frente ainda que quero conquistar”, diz Patati. De origem humilde no Maranhão, Patati ganhou o apelido por não ter dinheiro para comprar chuteiras e utilizar calçados maiores doados, como de um palhaço. Ele passou pelo Atlético Maranhense e São Paulo antes de vestir a camisa do Santos.

Dirigido por Márcio Griggio, o Peixe sub-17 estreia na competição de base contra o Alianza Lima (PER) na próxima segunda, às 19h, no Estádio Municipal Alceu de Carvalho, em Santiago, no Rio Grande do Sul. O grupo do Alvinegro ainda tem Juventude, Cruzeiro (RS), Palmeiras e Nacional (URU).

A Copa Santiago, criada em 1989, é reconhecida por ser palco para Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love, Rafael Sobis e Alexandre Pato brilharem na base. O torneio será realizado entre os dias 12 e 26 de janeiro.