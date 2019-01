Orlando Rollo pede afastamento do cargo de vice-presidente do Santos

Vice-presidente do Santos, Orlando Rollo pediu afastamento do cargo nesta segunda-feira. O dirigente protocolou pedido de licença ao clube da Baixada Santista.

O documento entregue ao Conselho Deliberativo do Santos considera o fato do vice-presidente não poder exercer as funções relativas ao cargo ou mesmo ter acesso a documentos, além da ausência de poder de decisão junto ao Comitê de Gestão, conforme prevê o Estatuto Social do Clube.

Veja também: Sampaoli insiste por centroavante e filtra opções no Santos

De acordo com o Estatuto Social do Santos, não há previsão de quanto tempo Orlando Rollo ficará afastado do cargo.

“Pedi meu afastamento por jamais querer prejudicar o Santos. Não tenho apego ao poder. Estou afastado das decisões, muitas das quais não concordo e quero deixar claro meu posicionamento”, revelou Rollo, antes de completar.

“Fui eleito pelo sócio para exercer a plenitude do cargo e isso me foi retirado. Agora passo ao Conselho que vai tomar a devidas providências, inclusive esclarecendo qual o período que posso me manter afastado”, finalizou.

