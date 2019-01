Sampaoli insiste por centroavante e filtra opções no Santos

O Santos iniciou 2019 com bom futebol e venceu o São Paulo sem um centroavante, mas o técnico Jorge Sampaoli não abre mão de um camisa 9.

Para disputar títulos, o argentino vê a necessidade de um goleador e pede várias e várias vezes ao presidente José Carlos Peres por um substituto para Gabigol.

As opções pedidas por Sampaoli são quatro: Nicolás Blandi, do San Lorenzo-ARG, Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, Raniel, do Cruzeiro, ou Alexandre Pato, do Tianjin Quanjian-CHI.

Dentre os quatro, não há negociação avançada. A pedida do San Lorenzo por Blandi é alta, Raniel só será liberado em definitivo pela Raposa e o empresário de Pato não vê o Peixe como opção. Por fim, Oliveira não tem a aprovação de Peres.

O Alvinegro busca soluções para viabilizar o pedido de Sampaoli, porém, especificamente para essa posição, o comandante é pouco flexível. O falso 9 precisa ser uma opção e não uma solução, na sua visão.

Para 2019, o Santos contratou o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar e o meia-atacante Yeferson Soteldo. O Peixe vive a expectativa de fechar com o volante Ronaldo nos próximos dias.