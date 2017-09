Oliveira vibra com persistência no clássico e elogia bandeirinha: “Estava mesmo impedido”

Ricardo Oliveira foi um sinônimo de perseverança no clássico deste domingo, na Vila Belmiro. No primeiro tempo, o camisa 9 tentou duas vezes e parou em Cássio. Depois do intervalo, o centroavante marcou aos 15 minutos, saiu comemorando, mas viu o impedimento ser marcado. No último lance do embate com o Corinthians, porém, ele foi premiado com passe de Bruno Henrique e teve o trabalho de apenas empurrar para o fundos das redes, confirmado a vitória do Santos por 2 a 0.

“A persistência acabou prevaleceu hoje. Participei ativamente desde o início, perdi chances, mas acabei sendo coroado com um presente do Bruno Henrique no fim”, vibrou Oliveira, que logo depois elogiou a bandeirinha Tatiane Sacilotti pelo impedimento anotado contra ele.

“Fui conversar com ela para dar os parabéns. Eu estava impedido mesmo. Precisávamos de uma apresentação dessa em um clássico. Agora vamos jogar a Libertadores com muita confiança”, concluiu o atacante.

Após a vitória, o Peixe se concentra ainda neste domingo, pois viajará de madrugada ao Equador, onde irá encarar o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores,