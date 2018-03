Novidade no Santos, Rodrygo não teme catimba uruguaia: “Vamos jogar bola”

Perto de entrar para a história do Santos como o titular mais jovem em Libertadores da América, Rodrygo não teme a catimba uruguaia do Nacional na partida desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu, pela segunda rodada da competição continental.

“Eu já assisti muitas vezes os uruguaios pela televisão jogando contra o Santos. Olhando a catimba deles pela TV eu até ficava nervoso em casa, mas não tem motivo para ficar nervoso dentro de campo. Deixa isso de catimba para eles, aqui nós só vamos jogar bola”, disse o atacante de 17 anos.

Pensando na Libertadores, o técnico Jair Ventura poupou Rodrygo e os demais titulares da partida contra o São Bento, no último domingo. No mesmo dia, o time treinou no CT Rei Pelé, de manhã.

“Foi muito bom ter esse descanso de jogos para apenas treinar. Fazia um tempo que a gente não conseguia fazer um treino mais tático, posicionando bem a equipe, já que nós viajamos muito nas últimas semanas, né? Foi um jogo atrás do outro, com uma viagem muito cansativa para o Peru. Agora o professor está conseguindo preparar bem a equipe para a Libertadores, pois será um confronto muito difícil e precisamos estar prontos”, concluiu o garoto.

Promovido ao elenco profissional em outubro de 2017, Rodrygo ganhou espaço com Jair nesta temporada e foi titular no clássico contra o Corinthians, no dia 4 de março. Ele deve ser o companheiro de ataque de Eduardo Sasha e Gabigol até Bruno Henrique se recuperar de contusão na retina do olho direito.