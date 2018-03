Rodrygo deve ser o mais novo titular da história do Santos na Libertadores

Rodrygo deve fazer história pelo Santos na próxima quinta-feira. O atacante de 17 anos tem chance de ser o mais novo titular do Peixe na história da Libertadores da América.

É provável que a joia saia jogando contra o Nacional-URU na próxima quinta, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu. Rodrygo foi poupado diante do São Bento e treinou ao lado dos titulares na manhã do último domingo.

Antes de Rodrygo, que terá 17 anos, dois meses e seis dias na data do jogo, Cabralzinho (17 anos, seis meses e 10 dias) e Diego Ribas (17 anos, 11 meses e 20 dias) foram os mais jovens titulares durante a história na competição continental. As informações foram apuradas pela Gazeta Esportiva junto ao Centro de Memória e Estatísticas do Santos.

Promovido ao elenco profissional em outubro de 2017, Rodrygo ganhou espaço com o técnico Jair Ventura nesta temporada e foi titular no clássico contra o Corinthians, no dia 4 de março. Ele deve ser o companheiro de ataque de Eduardo Sasha e Gabigol até Bruno Henrique se recuperar de contusão na retina do olho direito.

