No Santos, Bryan Ruiz vestirá número da melhor fase da carreira

Bryan Ruiz lembrou do melhor momento de sua carreira, pelo Twente-HOL, na temporada 2009/2010, para escolher a camisa que vestirá no Santos: a 22.

Ruiz já foi 9, 10, 11, 20 e 23, mas com a 22 o meia brilhou há quase 10 anos, no primeiro ano no futebol holandês: 29 gols e 11 assistências em 49 jogos.

O costarriquenho pode estrear contra o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Fortaleza, em partida antecipada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi relacionado pelo técnico Cuca e será opção no banco de reservas.

Bryan Ruiz foi apresentado com a camisa 10 do Santos, no dia 11 de julho, e o fato gerou um mal-estar, já que Gabigol, “dono” da numeração, não foi avisado. Na oportunidade, o presidente José Carlos Peres explicou que o ato foi simbólico e deixou a decisão para o departamento de futebol.

A histórica 10 ficou com Gabriel Barbosa e Ruiz optou pela 22. O armador afirmou, na apresentação, que não se importaria com a numeração: “O importante é o escudo”.

