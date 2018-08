Bryan Ruiz é relacionado e pode estrear pelo Santos contra o Ceará

Bryan Ruiz pode estrear pelo Santos contra o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O costarriquenho foi relacionado e viajará para Fortaleza na tarde desta terça-feira, após o treinamento pela manhã, no CT Rei Pelé. O meia será opção no banco de reservas. Em entrevista à Fox Sports, o técnico Cuca havia levantado a possibilidade.

“O Bryan está em fase final de transição, acho que para esse jogo (contra o Ceará) já deve ser relacionado e entrar um pouco na partida”, disse o treinador.

Uma alteração certa no Santos é Jean Mota na vaga de Dodô, suspenso. No ataque, Yuri Alberto pode ganhar a vaga de Gabigol. No meio-campo, há a possibilidade de Diego Pituca substituir Renato.