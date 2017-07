Nilmar é oficializado pelo Santos e assina contrato até o final de 2018

Mesmo com tudo acertado desde a última quinta-feira, Nilmar só foi anunciado pelo Santos na manhã desta segunda. O atacante chega para contrato até o fim de 2018, com salários de R$ 200 mil e bônus por produtividade.

“Estou muito feliz com a minha chegada em um clube que tem muita história. É uma oportunidade e um novo desafio na minha carreira e espero poder honrar essa camisa como sempre honrei a dos clubes que passei. Com muito empenho e dedicação, espero o mais rápido possível estar em campo, porque é ali que vou mostrar meu potencial e levar o Santos onde ele sempre esteve, que é na briga por todos os títulos que disputar”, disse o atleta ao site oficial do Peixe.

Aos 32 anos, Nilmar não disputa um jogo oficial há mais de um ano, quando defendeu o Al-Nasr no dia 17 de maio de 2016, em triunfo por 4 a 1 contra o Tractor Club. Por conta desse grande período de inatividade, ele ficará por até dois meses em uma espécie de ‘intertemporada’, apenas aprimorando a parte física no CT Rei Pelé.

“Fiz todos os exames, clinicamente estou em perfeitas condições. Fisicamente vou precisar de um tempo para estar em alto nível. Não adianta eu querer queimar etapas, tenho que estar bem para ajudar o Santos. Mas temos profissionais capacitados no Clube e o trabalho está sendo bem feito. Espero estar o mais rápido possível dentro de campo”, finalizou o reforço.

O novo atacante santista será apresentado oficialmente na tarde segunda-feira (10), às 14h, no CT Rei Pelé. No Peixe, Nilmar vestirá a camisa de número 18.