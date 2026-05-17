Neymar sente a panturrilha e vira dúvida no Santos pela Sul-Americana

Neymar virou dúvida para o jogo entre Santos e San Lorenzo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O camisa 10 sentiu a panturrilha direita na derrota por 3 a 0 sobre o Coritiba, em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, último compromisso do astro antes da convocação de Carlo Ancelotti.

"O Neymar, pela batida que ele levou hoje. Não é questão muscular, foi uma pancada. Acho difícil ele ter condição pelo que ele estava falando lá dentro. Mas, vamos esperar. Isso é coisa rápida também, no máximo uns quatro ou cinco dias ele já está bom. Temos que pensar em nós aqui", projetou Cuca.

O astro santista sentiu um incômodo na panturrilha direita durante o segundo tempo, pouco antes do momento de sua substituição por engano. Neymar estava recebendo atendimento médico à beira do campo, quando o quarto árbitro subiu a placa indicando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Jr (7). Contudo, quem deveria sair era o lateral esquerdo Escobar.

"O meia-atacante Neymar Jr. sofreu uma leve pancada na panturrilha direita, ainda no primeiro tempo da partida contra o Coritiba. O jogador se encontra bem, permaneceria normalmente no jogo e foi substituído apenas por um equívoco da equipe de arbitragem", comunicou o Santos.

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O equívoco, porém, não foi alterado, e Escobar seguiu em campo, enquanto Neymar foi para o banco, onde seguiu recebendo os cuidados necessários.

Neymar vive a expectativa de estar presente na lista de Ancelotti entre os 26 nomes que farão parte da delegação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo deste ano. Após a divulgação da lista, garantido ou não na competição, o atleta não deve ajudar o Santos a buscar a vaga nas oitavas da Sul-Americana.

Além de Neymar, Gustavo Henrique e Escobar também não têm presenças confirmadas no duelo. Ambos sentiram a coxa e serão avaliados nesta segunda-feira.

O Peixe ainda não venceu na competição continental. Até o momento, são três empates e uma derrota. Com isso, o time de Cuca é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos.

Próximo jogo do Santos

Jogo: San Lorenzo x Santos

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)