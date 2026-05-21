Neymar fica na academia em reapresentação do Santos com foco no Grêmio

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira após um empate amargo em 2 a 2 diante do San Lorenzo nesta quarta. Agora, o Peixe vira a chave e foca no duelo contra o Grêmio, marcado para as 19h (de Brasília) deste sábado, pelo Brasileirão.
Como foi o treino
O elenco realizou um treino técnico e tático no campo sob o comando de Cuca, com exceção dos titulares na noite desta quarta, que fizeram atividades regenerativas na parte interna. Com um edema na panturrilha, sofrido no último domingo contra o Coritiba, Neymar permaneceu na parte interna e fez exercícios na academia.
Desfalques
Além de Neymar, o Santos ainda contará com os desfalques de Barreal (suspenso), Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita) contra o Grêmio.
Baixa nesta quarta pela Sul-Americana, Escobar é dúvida após apresentar dores na perna esquerda.
Situação na tabela
O Santos chega ao confronto buscando respirar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 16º colocado com 18 pontos somados, empatado com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.
Próximos jogos do Santos
Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)
Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)