Negociação por Lindoso mela e Santos sonha com revelação do Bahia

O Santos segue querendo anunciar o seu primeiro reforço para este ano. O Peixe estaria interessado no meia Rodrigo Lindoso, atualmente no Botafogo. A negociação envolveria o atacante Copete, que não está nos planos da diretoria santista. A informação é do jornal “A Tribuna”.

Entretanto, o colombiano ganha um salário considerado alto para os padrões do clube carioca. Sendo assim, a negociação não avançou. A ideia do Alvinegro da Vila Belmiro era contratar Lindoso por empréstimo até o final deste ano e envolver um atleta na transação.

Ainda de acordo com a publicação, outro nome que agrada a cúpula do Santos é a do meio-campista Ramires, revelação do Bahia em 2018. Para adquirir parte dos direitos econômicos, o Peixe estaria disposto a pagar 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13 milhões), e envolveria o goleiro Vladimir, Alison e Jean Mota no pacote.

O Esquadrão, contudo, não quer negociar Ramires no momento. Mas, com uma boa proposta financeira, o clube pode acabar vendendo um de seus principais jogadores.

Enquanto isso, o Santos segue em preparação para a disputa do Campeonato Paulista. O primeiro compromisso na atual temporada será um amistoso diante do Corinthians, em Itaquera, no próximo domingo, dia 13 às 17h30 (horário de Brasília).

