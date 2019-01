Santos tem interesse nos atacantes Maicon Bolt e Pedro Rocha

Interessado num substituto para a provável venda de Bruno Henrique ao Flamengo, o Santos está de olho nos atacantes Maicon Bolt, do Antalyaspor-TUR, e Pedro Rocha, do Spartak Moscou-RUS.

A ideia do Peixe é trazer um deles por empréstimo. O caso de Maicon é mais fácil, já que o Spartak quer 12 milhões de euros (R$ 50 mi) pela venda de Pedro. De acordo com o representante do jogador ex-Grêmio, a liberação por um ano é difícil, mas não está descartada. O Cruzeiro também tem interesse.

Maicon foi destaque no Fluminense entre 2008 e 2010, quando ganhou o apelido de Bolt pela velocidade pelos lados do campo. Ele tem 28 anos e fez sucesso no Lokomotiv Moscou-RUS antes de ser negociado com o Antalyaspor, no ano passado.

Revelado pelo Juventus da Mooca e campeão da Libertadores pelo Grêmio, Pedro Rocha foi vendido por R$ 45 milhões ao Spartak em 2017, a maior negociação da história do clube gaúcho. O atacante de 24 anos ainda não vingou e vê com bons olhos o retorno ao Brasil.

O técnico Jorge Sampaoli gostaria de contar com Bruno Henrique, mas o atacante quer sair para jogar a Libertadores da América pelo Flamengo. O camisa 11 espera a liberação do Santos nos próximos dias.