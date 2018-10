Negociação de Sánchez é exemplo por novos reforços no Santos

O Santos tem a negociação pela vinda de Carlos Sánchez, ex-Monterrey, como exemplo para atuar no mercado em busca de reforços para 2019. Ao menos três contratações serão feitas: um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.

O Peixe pagou 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi, à época) para convencer o clube mexicano a liberar Sánchez antes do fim do contrato (em dezembro). O uruguaio chegou para acordo de três temporadas e é destaque no futebol brasileiro.

Além do valor considerado baixo para a compra, o Alvinegro acredita que o “namoro” foi essencial para contar com o atleta e superar a concorrência de times como o Palmeiras. O negócio começou ainda em março, com a viagem do presidente José Carlos Peres ao México.

In loco, o mandatário conversou com o Monterrey e demonstrou interesse na contratação para o segundo semestre. Peres voltou para Santos com a prioridade pelo meio-campista na mala e a certeza de que o traria em breve.

Sem grandes recursos financeiros, o Santos procura jogadores livres no mercado a partir de dezembro ou, como no caso de Sánchez, quem tenha vínculo por mais um semestre e possa sair por meio de uma compensação financeira, diminuindo os custos envolvidos. Diego, do Flamengo, e Robinho, do Sivasspor-TUR, se encaixam neste perfil.