Na expectativa por Sánchez, Cuca cogita poupar no Santos contra o Paraná

O Santos vive a expectativa de contar com Carlos Sánchez para a partida contra o Paraná, domingo, no Estádio Durival de Britto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca conversará com o uruguaio para saber se pode utilizá-lo por pelo menos alguns minutos. Ele atuará pela seleção uruguaia em amistoso contra o México nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. Há a preocupação com o desgaste físico de outros atletas e chance de poupar alguns.

“Temos que conversar (Cuca e Sánchez). Muitos tiveram desgaste e podemos fazer força de grupo no domingo. Tenho confiança no grupo e vamos analisar bem para pôr um time competitivo em busca da vitória que nos faltou hoje”, disse Cuca, em entrevista coletiva após o empate com o Grêmio, no Pacaembu.

Cuca ainda pediu cuidado ao Santos para enfrentar o lanterna Paraná no domingo. O técnico não quer que a posição do rival na tabela atrapalhe a preparação.

“É errado pensar que o Paraná é o último e vamos ganhar com facilidade. Paraná tem jogado bem, poderia ter ganhado do Sport e estava ganhando da Chapecoense. Tem que jogar muito bem para vencer no domingo”, completou.

Com o ponto conquistado contra o Grêmio, o Peixe continuou na 10ª colocação, agora com 28 pontos.