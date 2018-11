Morador do CT, Cuca ajuda funcionários no Santos: “Humanidade”

Cuca passa a maior parte da semana no hotel do CT Rei Pelé, em Santos. E no tempo livre além dos treinamentos e preparações para os jogos, o técnico funciona como um escudo para funcionários.

Profissionais do Peixe, das mais diversas áreas, relatam a preocupação do treinador com o pagamento de salários e estrutura para trabalhar, por exemplo. O cuidado é maior em período de demissões no clube.

O Alvinegro passa por reformulação em alguns departamentos e parte das equipes teme por novos cortes. Diante disso, Cuca conversa com quem convive com ele no CT e procura passar tranquilidade, inclusive com ajuda financeira se for necessário.

“Imagina se acontecer com você isso, o que faria? É questão de humanidade, mas não quero falar desses assuntos. Depois vira tudo ruim para mim”, minimizou o técnico, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Cuca prefere não se aprofundar no assunto pois a relação com o presidente José Carlos Peres não é das melhores e, em declaração recente, o mandatário pediu para o técnico “cuidar apenas do futebol”.

No dia a dia, porém, todos elogiam a disponibilidade de Cuca para resolver problemas além das quatro linhas e esperam que a diretoria tenha ele como aliado para melhorias na rotina de trabalho.

