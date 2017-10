Modesto vê precipitação de Zeca e estuda nomes para assumir o Santos

Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, participou por telefone do programa Mesa Redonda. Em entrevista à TV Gazeta, o dirigente reprovou a postura do lateral esquerdo Zeca, que acionou o clube na Justiça, e disse estar estudando alternativas para assumir o comando do time alvinegro após a saída de Levir Culpi.

Na Justiça do Trabalho, Zeca vem tentando obter a rescisão de seu contrato com o Santos, válido até o final de 2020. Questionado sobre a situação do jogador de 23 anos, ganhador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, Modesto externou sua reprovação.

“Houve uma precipitação do estafe dele, de achar que a coisa era um de um jeito, quando a coisa é de outro. Agora, é uma situação que está entregue ao departamento pessoal do Santos. Não é mais um assunto do futebol, mas sim do departamento pessoal”, reiterou.

Ao falar sobre o sucessor de Levir Culpi, dispensado após a derrota contra o São Paulo, o presidente santista preferiu não entrar em detalhes. “Estamos estudando nomes e não vamos nos precipitar nisso. Não vamos sofrer críticas de precipitação”, afirmou Modesto, candidato à reeleição no próximo mês de dezembro.

Durante a participação no programa Mesa Redonda, o mandatário ainda comentou a situação do meia Lucas Lima, que tem contrato apenas até o final da temporada e, portanto, já poderia assinar com outro clube. O Palmeiras, do diretor de futebol Alexandre Mattos, é um dos interessados pelo atleta.

“O contrato termina agora no final do ano e estamos negociando se vamos renovar ou não. O Santos fez uma proposta e ele respondeu que vai definir após o término do Campeonato Brasileiro. Temos que aguardar a decisão”, declarou Modesto Roma Júnior.

Sob o comando do técnico interino Elano, o Santos encara o Atlético-MG às 17 horas (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio da Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o time alviverde ocupa o terceiro posto do torneio.