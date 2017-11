Modesto garante investimento de R$ 190 milhões no futebol do Santos em 2018

O presidente Modesto Roma Júnior garantiu que o Santos irá aumentar em 60% o investimento no departamento de futebol para a próxima temporada. O orçamento, que será de cerca de R$ 190 milhões, foi entregue pela pela diretoria na tarde desta terça-feira ao Conselho Fiscal do clube.

Além de possíveis contratações de jogadores para o time principal, a quantia também será gasta em despesas do futebol feminino e de base, como folha de pagamento e impostos. Em 2017, o orçamento previsto era de R$ 121 milhões.

Para o mandatário, esse aumento no poderio financeiro está sendo causado pela diminuição das dívidas do Peixe. Vale lembrar que o clube encerrou o terceiro trimestre de 2017 com um superávit acumulado no ano de R$ 79,7 milhões.

“A diminuição das débitos do clube se vê facilmente no orçamento do ano, que foi encaminhado ao Conselho Fiscal. O Santos tem uma redução muito grande das despesas financeiras e isso vai melhorar nosso investimento em 60% para 2018”, disse Modesto em entrevista na noite desta terça-feira, durante inauguração da estátua de Zito na frente da Vila Belmiro.

Dentro do planejamento para a próxima temporada, o Santos também está contando com um lucro € 20 milhões (cerca de R$ 76 milhões) somente com a venda de direitos de jogadores.

“A previsão é que se venda 5 milhões de euros (R$ 19 milhões) na janela de inverno, que é agora em janeiro, e 15 milhões de euros (R$ 57 milhões) na janela de verão. Pode ser que haja uma venda diferente, não sabemos o que acontecerá no futuro, mas o planejamento é esse”, concluiu o presidente.